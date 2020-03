30-ra nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma

Az új betegek között is vannak, akik a közelmúltban Olaszországban jártak, van olyan beteg, aki feltehetően az Ausztriában járt családtagjától fertőződött meg és van olyan is, akit a kontaktkutatás során már korábban azonosítottak. Az országos tisztifőorvos által kiadott eljárásrendnek megfelelően az ő esetükben is haladéktalanul megkezdődik…