Mától barátok, ismerősök is kiválthatják a receptre felírt gyógyszereket, de egyszerre csak annyian tartózkodhatnak a patikában, ahány ablak van.

Amennyiben a járványügyi helyzet indokolja, a patikáknak mérlegelniük kell a kiadó ablakon keresztüli gyógyszerkiadást is.

A patikák légterében egyszerre annyi vásárló tartózkodjon, ahány pult van az adott gyógyszertárban - ajánlotta az OGYÉI, amelyet néhány helyi patika már alkalmaz is.

A fertőzésveszély miatt korlátozásokat rendeltek el a patikákban. Ezentúl csak annyian lehetnek benn egyszerre, ahány pult működik. A gyógyszertárakat ugyanis megrohamozták a lázcsillapítókért, ugyanúgy, ahogy a boltokat a tartós cikkekért. A Kereskedelmi Szövetség is a tömeges sorban állás veszélyeire figyelmeztet.

OLKT - Tegnap 13:54 Vélemény

Több olvasónk is jelezte, hogy ” valami nagy gond lehet, mert a gyógyszertárakat megrohanták ” . Elmentünk mi is megnézni és utána járni mi is ennek az oka. A gyógyszertárban azt tájékoztatást kaptuk, hogy ez az óvintézkedés része. ” Nem Kell Pánikolni ez egy óvintézkedés része a mi védelmünkre. A gyógyszertárakban csak annyian tartózkodhatnak…