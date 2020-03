Karácsony Gergely: Budapest lezárása drasztikus lenne, csomó más lépésnek kellene megelőznie

Karácsony Gergely bejelentette, hogy a fővárosi fenntartású mozik, színházak és múzeumok is bezárnak Budapesten. Az ATV Egyenes beszéd műsorában arról is szó esett, vajon lezárják-e Budapestet.

Járványvédelmi lépéseket vezet be Budapest A tömegközlekedést és a fővárosi intézményeket is érintő járványvédelmi lépéseket vezetett be és készített elő Budapest – tájékoztatta a Főpolgármesteri Hivatal szerdán az MTI-t