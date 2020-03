Tom Hanks és Rita Wilson elkapták a koronavírust

Borsod24 - Ma 07:32 Külföld

A híres színész és felesége, Rita Wilson semmi különöset nem éreztek eleinte, csak levertséget, fáradtságot, valamint be is lázasodtak. Először nem is gondolták, hogy ők is a koronavírus útjába kerülhettek, de a biztonság kedvéért megvizsgáltatták magukat, ekkor jött a nagy megdöbbenés. Tom Hanksnél és feleségénél, Rita Wilsonnál…