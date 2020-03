Lewis Hamiltont sokkolta, hogy a járvány ellenére lesz futam

Kimi Raikkonen, a Forma-1 legtapasztaltabb pilótája sok versenyszituációt megélt, versenyzett Michael és Ralf Schumacher vagy Mika Häkkinen ellen is. Emellett belekóstolt a ralizás, továbbá a NASCAR világába. A Marca spanyol napilap nemrég interjút készített a 40 éves világbajnokkal.Versenyeztél az F1-en kívül is. Nem hiányzik ez a fajta…

Péntektől vasárnapig 300 ezer szurkoló verődik össze hétvégén a Forma1 szezonnyitó Ausztrál Nagydíján, miközben a világon mindenhol törlik a tömegrendezvényeket. Egyáltalán nem nyugodt Lewis Hamilton, ahogy Sebastian Vettel sem a koronavírus miatt. Nem is értik, miért rendezik meg a versenyt, hiszen világjárvány van, a koronavírus…

Lewis Hamiltont sokkolja, hogy a jelen körülmények között versenyezniük kell az Ausztrál Nagydíjon és a nézők is jelen lehetnek - most már Kimi Raikkönen és Carlos Sainz is hasonló állásponton van.