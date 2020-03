A WHO világjárványnak minősítette az új koronavírust

Világjárványnak nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet a WHO a koronavírus-járványt. A döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt két hétben a járvánnyal érintett országok és a fertőzöttek száma is jelentősen növekedett. A WHO szerint nagyon aggasztó a fertőzés terjedési sebessége és hatása is. A legfrissebb adatok szerint már 114…