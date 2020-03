A boltokban nincs veszélyhelyzet, mégis sokan úgy vásárolnak, mintha nem lenne holnap

A tartós cikkek, a liszt, az olaj, a cukor fogy továbbra is leginkább, de van, aki a sörre és a borra esküszik. A patikákban általános a hiány maszkból, fertőtlenítőből, és lassan a gyógyszertári alkohol is elfogy. Az üzletek nem győzik hangsúlyozni, feleslegesen senki ne halmozzon fel semmit.

