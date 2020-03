Beállt a sorba a Bank of England

Kitekintő - Tegnap 10:41 Külföld

Kamatcsökkentési hullámot okozott a koronavírus, az USA, Kanada és Ausztrália után most a Bank of England vágott nagyot az alapkamaton és egy új, közvetett finanszírozási programot is bejelentettek a járvány negatív gazdasági hatásainak enyhítésére.