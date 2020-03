Koronavírus: rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet hirdetnek ki Magyarország egész területére

Beutazási tilalmat rendel el a kormány a koronavírus terjedése elleni intézkedések részeként az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkezőkre, kivéve, ha magyar állampolgárok - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten.

Mint ahogy arról a Pénzcentrum beszámolt, a koronavírus miatt veszélyhelyzetet hirdettek Magyarországon, így rendkívüli jogrend lép életbe a mai naptól. Percekkel a Gulyás Gergely által tartott tájékoztató után meg is jelent a kormányhatározat...

A központi válságstáb kötelező 14 napos karantént rendelt el azok számára, akik a legfertőzöttebb országokból: Olaszországból, Kínából, Iránból vagy Dél-Koreából tértek haza. Mindez érzékenyen érintheti azokat, akiknek nincs megfelelő anyagi tartalékuk. Mit is jelent a családi költségvetésnek, ha kénytelenek vagyunk a koronavírus miatt házi karanté

Megtiltja a kormány a beutazást több országból, valamint a száz főnél nagyobb beltéri és az ötszáz főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását a koronavírus terjedése miatt. Az iskolákat nem zárják be, az egyetemeken távoktatás lesz. A döntések visszavonásig érvényesek, a helyzet hetekig, hónapokig eltarthat. Majtényi László, az Eötvös Károly In

Rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet hirdet a kormány az ország teljes területére a koronavírus-járvány miatt – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten. Gulyás Gergely elmondta: a kormány a belügyminiszter és az operatív törzs javaslatára arról döntött, hogy beutazási tilalmat rendel el az…

