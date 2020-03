Bejelentették: mostantól a koronavírus hivatalosan is világjárvány

Propeller - Ma 17:59 Külföld

Világjárvány (pandémia) szintjére lépett a Covid-19 vírusfertőzés – jelentette be az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerdán Genfben. "A WHO éjjel-nappal értékeli a járványt. Mély aggodalommal tölt el minket a vírus súlyosságának és terjedésének, illetve a tétlenségnek a riasztó szintje. Ezért úgy értékeltük, hogy…