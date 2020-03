Szlávik: a jövőben magánellátás keretében is el lehet végeztetni a koronavírus-laborvizsgálatot ATV - Ma 16:23 Belföld A most frissített nemzetközi protokollt követve klinikai és földrajzi szempontból is megváltozik hamarosan a koronavírus-teszt magyarországi vizsgálati protokollja is - erről Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője beszélt az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján.

Koronavírus: rendőri jelenlét kell a Szent László Kórházban HVG - Ma 14:13 Belföld A karanténban tartott irániak miatt hívták a hatóság embereit – derült ki az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján, ahol az is elhangzott, hogy akik megsértik a közegészségügyi szabályokat, vagy garázdaságot követnek el, azokat az idegenrendészeti főigazgatóság kiutasíthatja az országból.

Operatív törzs: beutazási tilalom az irániaknak, aki nem működik együtt, kitoloncolhatják Dehir - Ma 17:49 Megyei Budapest - A Dél-pesti Centrumkórházban elkülönített iráni egyetemisták közül ketten továbbra sem hajlandók együttműködni a karanténszabályok betartásában - közölte az operatív törzs hétfői budapesti ülése utáni sajtótájékoztatón a törzs ügyeleti központjának vezetője.

