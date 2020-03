ATV - Ma 07:44 Belföld

Március 7-én, tehát két napja, szombaton jelentette be az Operatív Törzs, hogy egy 70 éves magyar férfi az ötödik koronavírusos Magyarországon. És hogy őt vélhetően a fia fertőzhette meg, aki külföldön él, február közepén látogatta meg édesapját, előtte például Olaszországban is volt. A férfi most azt állítja, napokkal korábban járt a Szent László