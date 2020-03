Visszaszóltak a nők a kormánynak

Borsod24 - Ma 08:23 Belföld

Kissé darázsfészekbe nyúlt a kormányzat azzal, hogy naponta tolja mindenki arcába azt a fizetett propagandát, amit most éppen a nőnapi köszöntés álarca mögé bújtatott. A kritikusok ezért elkészítették a bővebb verziót is, ahova bevágták a kormánypárti politikusok nőket becsmérlő megjegyzéseit is. Ijesztő, egyben tanulságos tabló készült nőnap…