Lefújta a március 15-i központi ünnepséget a kormány a koronavírus miatt

Borsod24 - Tegnap 18:40 Megyei

Az elmúlt napokhoz hasonlóan szombaton is összeült a koronavírus elleni védekezés érdekében felállított operatív törzs, majd sajtótájékoztatót is tartottak, amit nagy érdeklődés övezett, miután délelőtt bejelentették, hogy megvan az ötödik hazai koronavírusos beteg is. Ezek az információk hangzottak el: A jelenlegi öt betegből négyet a Szent László