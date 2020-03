Nem lesz központi ünnepség március 15-én Budapesten

Az ünnepségek lemondását az operatív törzs indítványozta, amit a kormány el is fogadott.

Lemondja a kormány és a főváros is az idei évben a március 15-ei múzeumkerti nagyünnepséget. Ez az egyetlen felelős lépés, amit tehettek.

Még kora délután az operatív törzs azt javasolta a kormánynak, hogy ne tartsák meg a március 15-i ünnepségeket – jelentették be a koronavírusról szóló napi sajtótájékoztatón. A kormány most hivatalosan is bejelentette: elfogadja az operatív törzs ajánlását és lemondja az eseményt. Bár Magyarországon csak egyedi fertőzések vannak és gócpontok…