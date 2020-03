Azonnali - Tegnap 21:30 Vélemény

Valóban gyanús voltam, a háziorvos meg is mondta, hogy hozzá ne menjek, úgyhogy tenni kellett valamit. A repülőtérről egyenesen a Szent László kórházba mentem, ahol azért is könyörögni kellett, hogy egyáltalán mintát vegyenek. Most otthon vagyok, együtt a családommal. Isten óvjon minket attól, hogy komoly járvány legyen ebben az országban.