Orbán Viktor miniszterelnök szerda este egy Facebook-videóban jelentette be, hogy hazánkban is megjelent a koronavírus. Két Budapesten tanuló iráni diák fertőződött meg, akiket jelenleg is a Szent László kórházban kezelnek. Azóta négyre emelkedett már a betegek száma.