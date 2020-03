Koronavírus: a gödöllői Szent István Egyetem diákja a másik fertőzött

Hiros - Ma 15:14 Belföld

Orbán Viktor miniszterelnök néhány perccel ezelőtt, sajtótájékoztatón jelentette be, hogy továbbra is két koronavírusos megbetegedés van Magyarországon. A kormányfő azt kérte a lakosságtól, hogy mindenki legyen együttműködő. Az a cél, hogy ne bagatelizáljuk el a helyzetet, de ne is keltsünk pánikot.