Megérkezett: két koronavírusos beteg van Magyarországon

Szerda este Orbán Viktor miniszterelnök videóban és az Operatív Törzs rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy délután két fertőzött iráni diákot tettek karanténba a Szent László Kórházban.

Szerda este Orbán Viktor miniszterelnök videóban és az Operatív Törzs rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy délután két fertőzött iráni diákot tettek karanténba a Szent László Kórházban.

A SOTE Hallgatói Önkormányzata szerint a diák nem tartotta be az egyetem kérését és egy hétig járt gyakorlatokra, egy 16 fős angol évfolyamra, miután fertőzött országban járt.

Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be, hogy két iráni koronavírusos beteget diagnosztizáltak Magyarországon. Egyelőre magyar megbetegedés nincs. Most részletesen bemutatjuk, hogy milyen intézkedéseket kell tenni ahhoz, hogy nagy eséllyel kerüljük el a koronavírus-fertőzést. Válaszolunk a koronavírus terjedésével kapcsolatos…

Vital - Ma 07:10 Egészség

Jelenleg még nincs Magyarországon koronavírussal fertőzött beteg, ugyanakkor egyre közelebb kerül hozzánk a vírus, itt toporog a határainkon, minden bizonnyal ide is el fog érni. Védőoltás még nincs, a legjobb, ha meg sem betegszünk. Tartsa be ezt a néhány tanácsot, nem csak az új kór, hanem az influenza ellen is hatásos!