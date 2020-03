Orbán Ráhel a második legbefolyásosabb nő Magyarországon

A Forbes 2020-ban is elkészítette a Legbefolyásosabb magyar nők 50 fős listáját. A Média szekció legbefolyásosabbja idén is, mint eddig mindig, Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója lett. A második Halkó Gabriella, a TV2 gazdasági és stratégiai igazgatója, a harmadik D. Tóth Kriszta, a WMN alapító tulajdonosa.

Schmidt Mária lánya is felbukkan a gazdasági kategóriában. A közéletit immár Novák Katalin vezeti.

A Forbes magazin 2020-ban is elkészítette a Legbefolyásosabb magyar nők összesen 50 fős listáját, Üzlet, Közélet, Kultúra és Média témákban rangsoroltuk a vezetőket. A húsz fős üzleti szekciót második éve vezeti Hegedüs Éva, a Gránit Bank többségi tulajdonosa és elnök-vezérigazgatója. A második Dávid Ilona, a Volánbusz Zrt.…

Az első helyezett is fideszes kötődésű, és Mészáros Lőrinc lánya is egyre befolyásosabb.

Előkelő helyen van Mészáros Beatrix is az 50 fős listán.

A Forbes magazin 2020-ban is elkészítette a Legbefolyásosabb magyar nők összesen 50 fős listáját, Üzlet, Közélet, Kultúra és Média témákban rangsoroltuk a vezetőket. Az Üzlet kategóriát második éve vezeti Hegedüs Éva, a Gránit Bank többségi tulajdonosa, azon először szerepel Mészáros Beatrix, Ungár Anna és Walter Katalin. A Közélet…

A Forbes magazin idén is elkészítette a legbefolyásosabb magyar nők 50 fős listáját. Az Üzlet kategóriát második éve vezeti Hegedüs Éva, a Gránit Bank többségi tulajdonosa, akinek bankja továbbra is jóval gyorsabban növekszik a szektor átlagánál. A második helyezett idén is Dávid Ilona, a több mint 19 ezer főt foglalkoztató Volánbusz Zrt. elnök-vez