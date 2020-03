Koronavírus: csomagokat oszt a MÁV

Promenad - Tegnap 14:19 Megyei

Teljesítette a Budapest-Bamako Rallyt a hat vásárhelyi fiatalból álló csapat, a Six Stroke. A fiúk közleményükben számolnak be a sokezer kilométeres útjukról, és az élményeiket március 5-én, csütörtökön 18 órától a Bessenyeiben is ismertetik. Írásukat változtatás nélkül közöljük.