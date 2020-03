Így segít a Facebook, az Amazon, de még a Tiktok is a koronavírus elleni harcban

Amikor a Google-ön többen keresnek a vírusra, mint a focira, akkor egyértelmű, hogy a kormányzatok mellett a tech vállalatoknak is mindent meg kell tenniük azért, hogy a koronavírus és a pánik következményeit csillapítsák. Ilyenkor még az sem meglepő, hogy az Egészségügyi Világszervezet megjelenik a TikTokon.

WebBeteg - Tegnap 14:35 Egészség

Az új típusú koronavírus okozta járvány továbbra is terjed, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által hirdetett nemzetközi közegészségügyi vészhelyzet fennáll. A vírus már Európában is felütötte fejét. Érdemes tehát szót ejtenünk arról, hogy hogyan előzhető meg a fertőzés, hogyan védekezhetünk ellene.