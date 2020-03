Meghalt Zana József, Ganxsta Zolee édesapja

Indirekt - Ma 12:15 Bulvár

Ganxsta Zolee édesapja hosszan tartó betegség után, ma hajnalban halt meg a Honvéd kórházban. Zana József színművész, többek között játszott a Víg Színházban és a Vidám Szinpadon is. Régóta betegeskedett, többször volt kórházban is az utóbbi időben. Haláláról az Acnews-nak lánya, Zita számolt be megtörten: „Az utolsó hetét a Honvéd…