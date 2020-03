Csehországban is megjelent a koronavírus

Rögtön három beteget is találtak.

Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter vasárnap délután rendkívüli sajtótájékoztatón Prágában jelentette be, hogy két beteget Prágában, egyet pedig az észak-csehországi Ústí nad Labem kórházában kezelnek - írja a 24.hu.

Propeller - Ma 16:59 Külföld

