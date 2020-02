Koronavírus: Mindig a szerződésszegőnek kell bizonyítania a vis maior helyzetet

GazdaságPortál - Tegnap 13:03 Belföld

Már most látható, hogy a koronavírusnak nem csupán egészségügyi és gazdasági, hanem komoly jogi következményei is lesznek. A bevezetett járványügyi korlátozások miatt a légitársaságok és utazási irodák mellett immár egyre több termelő és kereskedelmi cég is képtelen eleget tenni szerződéses kötelezettségeinek. Magyarországon is gyorsan…