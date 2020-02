Ausztriában és Horvátországban is megjelent a koronavírus

Napi - Ma 13:47 Külföld

Horvátországban és Ausztriában is jelentették, hogy a Covid-2019 (közbeszédben koronavírus) vírus fertőzött meg többeket. A két országban rendkívüli intézkedéseket vezettek be. Szlovákiában is regisztráltak egy gyanús esetet, de a laboratóriumi eredményei még nem készültek el.