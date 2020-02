Elhunyt Csukás István

Bidista - Ma 13:43 Életmód

83 éves korában elhunyt a Kossuth-díjas író, költő, Csukás István. A Nemzet Művésze díjjal is kitüntetett Csukás halálhírét az Új Színház jelentette be Facebook oldalán. Csukás István meséin generációk nőttek fel, neki köszönhetjük többek között a Nagy Ho-Ho-Ho Horgászt, Süsüt, a sárkányt, és a Pom-Pom meséit is. Bár meséivel szerzett magának…