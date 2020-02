Bíróság: Weinstein bűnös, de nem ragadozó

Két vádpontban is bűnösnek találták az esküdtek Harvey Weinsteint. Az ellene folyó new york-i perben egyebek közt nemi erőszakkal vádolták meg az egykori producert, aki miatt a metoo mozgalom is útjára indult. A legsúlyosabb vádakat azonban ejtették ellene. Végül orális szexre való kényszerítésben és nemi erőszakban…