Karantén a koronavírus miatt két olasz tartományban

Propeller - Ma 08:23 Külföld

Az olasz kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be, az országban lehet a vírus első európai gócpontja. Az észak-olaszországi Lombardia és Veneto térségében lezárják az új koronavírus gócpontjait; az ott élők a következő két hétben nem hagyhatják el a területet, és senki nem léphet be oda – jelentette be Giuseppe Conte olasz…