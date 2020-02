Matteo Renzi hátba támadja az olasz kormányfőt

Kitekintő - Ma 08:46 Külföld

Matteo Renzi októberben a PD-ből kilépve új pártot alapított, mely a második Conte-kormányban már kormányerővé vált. Most megérkeztek a követelések is: Renzi pártja a nem támogatja a kormány által tervbe vett igazságügyi reformot, eltörölné a nemrég bevezetett alapjövedelmet és Contét is szívesen leváltanák.