Szárnyal a magyar hotelpiac, de mindent boríthat a koronavírus hatása

GazdaságPortál - Tegnap 11:59 Gazdaság

2020-ban is folytatódik a hotelpiaci fellendülés: az újonnan átadott szobák száma megduplázódhat, és elérheti a 2000 szobát, továbbá a nemzetközi szállodaláncok mellett a befektetési alapok is aktívak lesznek, mint vevők vagy beruházók. Tavalyhoz hasonlóan idén is várhatóak jelentős adásvételek a piacon: a vevők leginkább a 4*-os szállodákat…