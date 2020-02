Ők a szuperállampapír legnagyobb áldozatai - Ezt nem fogják kitenni az ablakba a bankok

Azenpenzem - Ma 06:34 Gazdaság

Újabb rekordot döntött a lakosság kezében lévő készpénz mennyisége 2019 végén, de a legelképesztőbb a lekötetlenül heverő, folyószámlán tartott bankbetét növekedése. A lakosság így összesen 11,6 ezermilliárd forinttal szó szerint nem csinál semmit; nem fekteti be, és nem is köti le. Ehhez képest nem is olyan sok az államnak frissen adott…