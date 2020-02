Blikk - Ma 14:16 Bulvár

Szabó András Csuti a Férfi titkok Várkonyi Andinál adásában szerepelt, ahol többek között a megcsalás is szóba került. Mint megírtuk Harsányi Levente is szextitkokat árult el Várkonyinak, most Kulcsár Edina férje is szaftos titkokat árult el a múltból.