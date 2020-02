További 2600 koronavírusos megbetegedést azonosítottak Kínában

A halálos áldozatok száma is emelkedett 143 fővel. Még mindig a járvány kiindulópontjának tartott Vuhanban regisztrálják a legtöbb esetet.

BalraMagyar - Ma 11:02 Vélemény

Eddig csak Ázsiában voltak halottjai a járványnak, de most Európában is meghalt egy ember. Korábban ismeretlen koronavírus miatt tört ki járvány Kína hatodik legnépesebb városában, a 10 millió fős Vuhanban. Az azóta a világ mind több országában felbukkanó, tüdőgyulladással járó megbetegedés néhány hét alatt ezernél is több…