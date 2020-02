340 forintnál van az MNB fájdalomküszöbe? Rejtett kamatemelés történt

Privátbankár - Ma 14:57 Pénzügy

Kamatemelés történt úgy, hogy nem is vettük észre – mondja az Amundi Alapkezelő. A bankközi forintpiacon az egyik kamatfajta a 0,9 százalékot is elérte. Az MNB mintha nem akarná 340 felett látni az euró/forintot. Ha a vírus terjedése hamarosan tetőzik, a globális gazdasági növekedés akár még egész élénk is lehet ebben az évben.