FüHü - Ma 10:05 Vélemény

A „börtönbizniszről”, a gyöngyöspatai romák kárpótlásáról is nemzeti konzultáció lesz – jelentette be Orbán Viktor. Áttételesen jogerős bírósági döntések megkérdőjelezéséhez akarnak támogatást szerezni. Újabb nemzeti konzultációt jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz balatonfüredi kihelyezett frakcióülésén – értesült a Magyar Nemzet…