Visszavonták a másodfokú riasztásokat a vihar miatt

Lokál - Ma 05:30 Időjárás

Tegnap délután Magyarországot is elérte az Európán átsöprő Ciara nevű ciklon, ma pedig tovább tombol, akár 90 kilométer/órás szélre is lehet számítani. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság biztonsági tanácsokat adott, míg a meteogyógyász szerint nehéz időszak vár a frontérzékenyekre is.