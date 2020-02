Visszajár az áfa a falusi CSOK-osoknak

MFor - Ma 07:18 Gazdaság

Az idén is változnak a CSOK szabályai. A módosítások a falusi CSOK rendelkezéseit érintik kedvezően, azon belül is a használt lakás felújítását célzó munkálatokat. Az idén ennek áfáját ugyanis vissza lehet igényelni - a rendelkezés nem új, de a visszaigénylésre januártól van lehetőség. Összesen akár 7,6 millió forint is összejöhet, ha jól kalkulál…