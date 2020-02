Súlyosabb járvány indul Magyarországon, mint a koronavírusé

Magyarországon nincs az új koronavírus által fertőzött beteg, viszont influenzajárvány van, és más kórokozók is okozhatnak felső légúti megbetegedéseket – hangsúlyozta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályvezetője az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában. Ez is az is cseppfertőzéssel terjed Dánielisz Ágnes…