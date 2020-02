Meghalt Kirk Douglas

103 éves korában elhunyt Kirk Douglas a világ egyik legismertebb és legnagyobb színésze. Több világhírű filmben is szerepelt, amelyek kapcsán háromszor is jelölték Oscar-díjra. 1996-ban pedig meg is kapta a legnagyobb filmes díjátadón az életműdíjat. Elment….. Fia Michael Douglas így búcsúzott: „Szomorúan tudatjuk testvéreimmel,…