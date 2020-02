Koronavírus: Végre megvan az ellenszer

Propeller - Ma 12:49 Külföld

Több tudóscsoport is kifejlesztett olyan szereket, amik hatásosak a vírus ellen. A kínai Changjiang napilap keddi beszámolója szerint a Csöcsiang Egyetem kutatói előállítottak két olyan szert is, ami hatékony a koronavírus ellen. A Sky News ettől függetlenül arról számolt be, hogy az Imperial College London kutatói "jelentős előrelépést"…