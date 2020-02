Pósa Károly képzőművész, blogger, költő és prózaírót „megihlette” a DK-s Niedermüller Péter felszólalása (amely ellen tüntetést is szervezett a Fidesz), és rajzolt egy karikatúrát, amit a Bayer-show legutóbbi adásában is bemutattak, de a Hír TV is megosztotta a Facebook-oldalán.