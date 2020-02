Koronavírus: Magyarországra is komoly hatással lehet a járvány

Propeller - Tegnap 20:09 Belföld

Egy gazdasági szakértő szerint akár a Magyarországon működő gyárakra és a gazdaság egészére is hatással lehet a járvány. A koronavírus-járvány már most komoly gazdasági károkat okozott, főként Kínában, de mostanra már a világ más pontjain is érezteti hatását a kínai termelés leállása, néhány hét múlva Magyarországon is…