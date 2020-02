30 éve nem láttunk ekkora januári esést – amit az olajról, aranyról, földgázról tudni kell

Privátbankár - Ma 06:00 Pénzügy

A részvények már 11 éve mennek fel, de olcsók-e az árupiaci termékek vagy sem? Alacsony kamatok és stabil infláció esetén elvileg ezek is jó védelmet jelenthetnének. A palládium idén is történelmi csúcsot állított be, az olaj, a földgáz, a kávé, a narancslé viszont több éves mélységek közelében jár. A mérleg inkább az olcsóság felé billen, de…