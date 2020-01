A gyűlöletbeszédért börtön jár

888 - Ma 11:00 Vélemény

Niedermüller Péter végre tiszta vizet öntött a pohárba. Azt eddig is tudtuk, hogy utál minket, magyarokat, mostanra kiderült az is, gyűlöli a „fehér, keresztény, heteroszexuális” férfiakat és nőket. A Demokratikus Koalíció politikusa bőven kimerítette a gyűlöletbeszéd törvényi tényállását, amely 3 év börtönnel is büntethető.