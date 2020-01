Megmutatták a kisbabájukat Tóth Gabiék

Propeller - Ma 07:48 Bulvár

Tóth Gabi és Krausz Gábor kislánya már majdnem két hónapja látta meg a napvilágot. Az újdonsült szülők hatalmas boldogságukról mellett nehézségeikről is vallottak a Story Magazinban, ahol elsőként mutatták meg kislányuk, Hannaróza arcát is. Gabinak több segítsége is akad, párja Krausz Gábor abszolút kiveszi a részét gyermekük…