Már hivatalos: bajban a lakáspiac

A használt lakások az előzetes adatok szerint 2018-hoz képest 2019 első három negyedévében 15 százalékkal drágultak. A számok (mint az a grafikonon is látszik) hosszabb távon is meglehetősen impozánsak. A statisztikát, valamint a további fejleményeket részletesebben megnézve azonban akár zuhanásba is válthatnának az árak.