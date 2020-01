LeBron James minden idők harmadik legjobb pontszerzője

Helikopter-balesetben elhunyt a Los Angeles Lakers korábbi kiváló kosárlabdázója, Kobe Bryant. A legendás NBA-játékos halálhíréről a TMZ számolt be elsőként, majd a Los Angeles-i rendőrség is megerősítette azt. A vasárnap esti beszámolók szerint a helikopteren öten utaztak, köztük Bryant 13 éves lánya, Gianna Maria is. A híres…