Győr választ: élőben jelentkezünk az eredményekkel

HírHugó - Tegnap 13:53 Vélemény

Túlzás nélkül állíthatjuk, hatalmas az érdeklődés a holnapi, azaz most vasárnapi győri időközi polgármester választás kapcsán. Egy ország figyel Győrre, hogy vajon a nyugat magyarországi város is felszabadul-e a Fidesz iga alól? Hatalmas figyelem kíséri a közösségi médiában is, hogy mi lesz a most vasárnapi győri időközi választás…