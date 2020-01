Propeller - Ma 10:50 Bulvár

A Daily Mail forrásai szerint Meghan Markle édesanyjának is fontos szerepe volt a Megxitben. Doria Ragland és lánya mindig is közel álltak egymáshoz, a lap forrásai pedig arról számoltak be, hogy a különleges kapocs a nő vejével is megvan. Harry herceg még gyermekként veszítette el édesanyját, így nem meglepő, hogy szívesen vette anyósa…